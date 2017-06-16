Добывать песок на Херсонщине имеют право только 3 фирмы

Херсонский областной совет принял политическое решение и взял курс на легализацию и организацию работы предприятий по добыче песка.

Об этом сообщается на сайте ХОГА.

Полный пакет необходимых разрешительных документов на добычу песка в Херсонской области имеют только три предприятия, а именно: ГП «Херсонский морской порт», ООО «Георесурсы» и ООО «Южно-Украинский песок». Другие не имеют необходимых разрешений, поэтому и нет оснований проводить добычу песка.

«Понятно, что организации, которые не обладают полным пакетом документов и разрешениями, буквально крадут песок у громады Херсона. Они продают его за бесценок, тем самым нанося ущерб как бюджета области, так и фирмам, работающим легально. Обращаю внимание, что по итогам сегодняшнего совещания соответствующий протокол будет направлен в контролирующие, правоохранительные структуры, передан в СМИ, депутатам облсовета для совместного контроля за ситуацией», - сказал Владислав Мангер.

Также участники совещания советуют предпринимателям покупать песок только у фирм, имеющих соответствующие разрешения и должным платят налоги.