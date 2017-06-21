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КВУ закликає на місяць продовжити сесію Ради

Комітет виборців України закликає народних депутатів внести зміни до календарного плану Верховної Ради, продовживши роботу парламенту до 11 серпня. На разі, відповідно до Постанови ВРУ «Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», шоста сесія має бути закрита у п’ятницю, 14 липня.

Продовжити роботу парламенту необхідно з огляду на потребу в прийнятті законів для проведення пенсійної, земельної, медичної реформ, а також визначення статусу окупованих територій. Так, пакет законопроектів щодо пенсійної реформи був внесений урядом лише 22 червня, проекти законів із медичної реформи прийняті за основу, законопроекти щодо земельної реформи та визначення статусу окупованих територій на разі не подані до парламенту.

У разі продовження роботи Ради за чинним календарним планом у депутатів залишиться лише 4 дні пленарних засідань для розгляду цих та інших питань. Це створює ризик того, що відповідні закони або не будуть прийняті взагалі, або будуть розглянуті поспіхом, що може негативно позначитися на їх якості.

За словами голови КВУ Олексій Кошеля упродовж шостої сесії Верховної Ради було заплановано провести 33 дні пленарних засідань. Однак чотири рази голова ВРУ Андрій Парубій був змушений достроково закривати засідання Ради через брак кворуму. Тому було б логічно вимагати, щоб депутати відпрацювали вказаний час у липні-серпні.

«Продовження сесії на один місяць не означатиме втрату народними депутатів своїх відпусток. У народних депутатів залишиться понад три тижні (із 12 серпня по 5 вересня) для відпочинку, що відповідатиме вимогам трудового законодавства», – зазначив Олексій Кошель.

Джерело: сайт ВГО КВУ

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