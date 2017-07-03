У Херсоні відбудеться форум "Хто, як не ми?"

У Херсоні відбудеться ІІ регіональний молодіжний форум з символічною назвою "Хто, як не ми?" - якщо ми об'єднаємось і станемо єдиним цілим, то ми зможемо змінити багато чого в цьому світі! Форум - це можливість знайти однодумців, навчитись писати та втілювати соціальні проекти, отримати знання від провідних тренерів України про те, як починати змінювати світ!

В цьому році ми трохи змінюємо формат, роблячи його більш модернізованим та гнучким, тому:

Форум "Хто, як не ми?" - це 5-денний захід на березі моря для молоді.

Для чого?

Відшукати тих, хто хоче змінити світ, познайомити один з одним, напрацювати проекти для розвитку регіону та України вцілому та разом із організаторами знайти на це фінансування.

Як це буде проходити?

Формат поки залишається в секреті. Вибачте! Деталі - після 15 липня.

Але можемо сказати, що це будуть безліч змагань, лекції від успішних спікерів, івенти для неформального спілкування, тренінги. Єдине, що ми поки шукаємо - це час, коли учасники зможуть хоч трішки поспати.

Хто фінансує?

На жаль, основного донору немає. Фінансування буде відбуватися тільки з боку учасників, але є можливість отримати стипендію для участі у Форумі від наших партнерів (при отриманні стипендії - участь у заході для Вас буде безкоштовною)

Як стати партнером?

Пишіть на office@csp.org.ua

Що я отримаю від Форуму?

- 100 осіб із числа молоді поряд з тобою на березі моря;

- 5 днів на березі моря в комфортних умовах з нормальним харчуванням;

- страхування під час участі (щоб всім було спокійніше);

- знайомство з 10 успішними спікерами з різних куточків країни та не тільки нашої;

- участь у розвитку регіону;

- ряд можливостей для себе та багато іншого.

Як зареєструватись:

Реєстраційна форма буде доступна після 12 липня 00:00

В мене є інші питання чи пропозиції:

Пишіть на office@csp.org.ua