ОТГ Херсонщины обучили использованию программно-целевого метода формирования бюджетов

Как известно, начиная с 2017 года, бюджеты городов областного уровня и объединенных территориальных громад формируются с обязательным использованием программно-целевого метода (ПЦМ). Новое требование ввели, а провести качественное обучение похоже, забыли. От этого, в первую очередь страдают ОТГ, особенно те, которые объединился в декабре 2016 года. Мало того, что остро не хватает финансовых специалистов, а тут они еще и сверхзадачу поставили – готовить бюджетные программы в соответствии с ПЦМ.

Общаясь с представителями различных ОТГ области, представители регионального Ресурсного центра развития местной демократии выяснили, что о самом ПЦМ там знают, однако испытывают огромные трудности с его внедрением на практике, во всем приходится разбираться самим.

Понимая важность вопроса, Ресурсный центр пригласил специалистов объединенных громад на тренинг по ПЦМ, который прошел в Херсоне на прошлой неделе. Участие в семинаре приняли представители Кочубеевской, Виноградовской, Великокопанской и Присивашской объединенных громад.

Откровенно удивляет то, что обучением внедрению сложных финансовых процедур занимаются исключительно общественные организации, а не власть, как это должно было быть. Тем не менее, участники тренинга, в особенности специалисты ОТГ, остались, очень довольны полученными знаниями, которых им явно не хватает для внедрения ПЦМ.

Добавим, что указанный тренинг прошел в рамках проекта «Эффективные и добропорядочные местные бюджеты в 5-ти областях юга и востока Украины», который реализует общественная организация «Фонд развития г. Николаева». Партнером проекта в Херсонской области является Причерноморский центр политических и социальных исследований.