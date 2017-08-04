Епідемія агрорейдерства. Херсонщина - на другому місці

Кількість випадків силового захоплення аграрних господарств невпинно зростає і становить більше півтисячі. З такою заявою виступив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич на прес-конференції на тему: «Рейдеству – стоп!», повідомляє кореспондент AgroPolit.com.





«За ці півроку до АФЗУ в різні варіанти до АФЗУ надійшло 570 звернень про рейдерство. Лідер - Кіровоградщина. Друге місце – Херсонщина, третє - Вінничина, четверте – Дніпропетровщина. Але таких випадків насправді більше», - пояснив Томич.





Нагадаємо, що раніше Томич заявив про те, що близько 70% всіх випадків рейдерства стосуються саме середніх фермерських господарств.





Томич також додав, що в країні набуває активного поширення «човникове» рейдерство. «Країною курсують по 2-3 комбайни і збирають поля, які ще не оброблені», - пояснив він.



