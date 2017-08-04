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Епідемія агрорейдерства. Херсонщина - на другому місці

Кількість випадків силового захоплення аграрних господарств невпинно зростає і становить більше півтисячі. З такою заявою виступив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич на прес-конференції на тему: «Рейдеству – стоп!», повідомляє кореспондент AgroPolit.com.

«За ці півроку  до  АФЗУ в різні варіанти  до  АФЗУ надійшло 570 звернень про рейдерство. Лідер - Кіровоградщина. Друге місце – Херсонщина, третє - Вінничина,  четверте – Дніпропетровщина.  Але таких випадків насправді більше», - пояснив Томич.

Нагадаємо, що раніше Томич заявив про те, що близько 70% всіх випадків рейдерства стосуються саме середніх фермерських господарств.

Томич також додав, що в країні набуває  активного поширення «човникове» рейдерство. «Країною курсують по  2-3 комбайни  і збирають поля,  які ще не оброблені», - пояснив він.

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