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Депутаты облсовета наконец начнут разрабатывать эффективные программы?

В Херсонском областном совете создано управление по вопросам анализа бюджета и региональных программ. За соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании сессии 45 депутатов.

Новое структурное подразделение будет осуществлять оценку эффективности бюджетных программ, проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Управление будет состоять из двух отделов: отдела анализа региональных программ и отдела анализа доходов местных бюджетов с общим количеством работников - 8 штатных единиц.

Также, во избежание дублирования функций различными структурными подразделениями исполнительного аппарата Херсонского областного совета, в ближайшее время будет ликвидирован отдел социально-экономического развития и бюджета в управлении развития объектов совместной собственности территориальных громад области.

Источник: сайт Херсонского областного совета

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