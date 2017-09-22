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В Херсоне пройдет третий региональный Форум открытых данных

29 и 30 сентября 2017 в Херсоне пройдет третий региональный Форум открытых данных. Форум открытых данных – это площадка для формирования устойчивых связей внутри общин для их развития с использованием открытых данных.
В этом году будут представлены инновации в среди образования и медицины, две финансируемые отрасли государством,  наиболее обсуждаемые сферы в современном обществе. Спикеры раскажут кому нужно будет заполнить электронную декларацию и будут ли включены в этот список представители общественных организаций.  
Организатор форума ХОБФ «Обэдання» в партнерстве с Центром исследований общества, при поддержке Freedom House Ukraine и Херсонского горсовета. 
Более детальную информацию можно узнать по ссылке http://odf-2017.fundunion.org/
Жнивин Андрей, телефон - 0990596050
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