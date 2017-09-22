29 и 30 сентября 2017 в Херсоне пройдет третий региональный Форум открытых данных. Форум открытых данных – это площадка для формирования устойчивых связей внутри общин для их развития с использованием открытых данных.

В этом году будут представлены инновации в среди образования и медицины, две финансируемые отрасли государством, наиболее обсуждаемые сферы в современном обществе. Спикеры раскажут кому нужно будет заполнить электронную декларацию и будут ли включены в этот список представители общественных организаций.

Организатор форума ХОБФ «Обэдання» в партнерстве с Центром исследований общества, при поддержке Freedom House Ukraine и Херсонского горсовета.

Более детальную информацию можно узнать по ссылке http://odf-2017.fundunion.org/

Жнивин Андрей, телефон - 0990596050