Депутати РПЛ, «Волі Народу» і «Відродження» пропустили 90% голосувань у вересні

Народні депутати із фракції Радикальної партії Олега Ляшка, груп «Відродження» та «Волі Народу» пропустили 90% голосувань у вересні. Так, в середньому один депутат РПЛ за місяць взяв участь у 8% голосувань, «Волі Народу» - 7%, «Відродження» - 6%. Тобто, депутат натиснув кнопку «за», «проти» чи «утримався».

По інших фракціях показники наступні: депутати «Самопомочі» голосували у 58% випадків, «Батьківщини» - 35%, БПП – 29%, НФ – 21%, Опоблоку – 14%.

«Більшість голосувань Ради у вересні стосувалася правок до законопроекту №6232 щодо судової реформи. Загалом всі без винятку політичні сили безвідповідально поставилися до їх розгляду. Навіть депутати «Самопомочі» і «Батьківщини», які подали найбільше правок, взяли участь лише в половині голосувань», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

«РПЛ, «Воля Народу» і «Відродження» взагалі самоусунулися від розгляду відповідного законопроекту. До прикладу, 22 вересня в парламенті голосував лише один депутат РПЛ із 20 і по двоє – із «Відродження» і «Волі Народу», 21 вересня хоча б раз проголосували 10 депутатів РПЛ, 8 – «Відродження» і 3 – «Волі Народу», - додав Кошель.

Загалом чверть депутатів «Відродження» (6 із 24) не проголосували жодного разу за місяць. Це Барвіненко В.Д., Бондар В.В., Пресман О.С, Кацуба В.М., Писаренко В.В. та Шкіря І.М.

Всього у вересні відбулося 933 голосування, із яких 856 стосувалися голосувань за поправки до законопроекту №6232.

Інформація в рамках проекту «Дослівно».

Джерело: сайт ВГО КВУ