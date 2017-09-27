Продовжується висування та реєстрація кандидатів на виборах до ОТГ
Виборчі комісії на перших виборах в ОТГ Херсонської області розпочали реєструвати перших кандидатів.
Окремі партії зараз проводять свої партійні конференції та висувають кандидатів у депутати в радах ОТГ, вибори в які пройдуть 29 жовтня.
Так, Великоолександрівська районна партійна організація ВО «Батьківщина» висунула в усіх 14 округах кандидатів у депутати до ради новоствореної громади. А ось Іванівська районна організація "Опозиційного блоку" відмовилась від висування голови новоствореної ОТГ, хоча залишила за собою право підтримати якогось кандидата на цих виборах.
Нагадаємо, що 29 жовтня відбудуться перші вибори в десяти новостворених ОТГ області.
Окремі партії зараз проводять свої партійні конференції та висувають кандидатів у депутати в радах ОТГ, вибори в які пройдуть 29 жовтня.
Так, Великоолександрівська районна партійна організація ВО «Батьківщина» висунула в усіх 14 округах кандидатів у депутати до ради новоствореної громади. А ось Іванівська районна організація "Опозиційного блоку" відмовилась від висування голови новоствореної ОТГ, хоча залишила за собою право підтримати якогось кандидата на цих виборах.
Нагадаємо, що 29 жовтня відбудуться перші вибори в десяти новостворених ОТГ області.