» » Продовжується висування та реєстрація кандидатів на виборах до ОТГ

Продовжується висування та реєстрація кандидатів на виборах до ОТГ

Виборчі комісії на перших виборах в ОТГ Херсонської області розпочали реєструвати перших кандидатів.
Окремі партії зараз проводять свої партійні конференції та висувають кандидатів у депутати в радах ОТГ, вибори в які пройдуть 29 жовтня.
Так, Великоолександрівська районна партійна організація ВО «Батьківщина» висунула в усіх 14 округах кандидатів у депутати до ради новоствореної громади. А ось Іванівська районна організація "Опозиційного блоку" відмовилась від висування голови новоствореної ОТГ, хоча залишила за собою право підтримати якогось кандидата на цих виборах.
Нагадаємо, що 29 жовтня відбудуться перші вибори в десяти новостворених ОТГ області.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

ОТГ децентрализация Вибори

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica