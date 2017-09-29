» » У сільських ОТГ корупції нема, але замість паспортів бюджетних програм – чернетки

У сільських ОТГ корупції нема, але замість паспортів бюджетних програм – чернетки

За результатами моніторингу бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні, Каховці та двох ОТГ області – Великокопанівській та Присиваській, експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень з'ясували, що в сільських ОТГ суттєвих корупційних ризиків не помічено хоча б в силу незначності сум витрат у програмах, де вони ймовірні.

Про це розповів експерт ПЦПСД Володимир Молчанов під час засідання прес-клубу.

Проблемою є некомпетентність і недосвідченість розробників, особиста відповідальність сільських голів за результати «творчості» підлеглих, при відсутності інших, окрім виконкому, розпорядників. Нажаль, прямі вимоги закону створити юридичну-особу – фінансовий орган, ігноруються сільськими об’єднаними громадами через дотримання одного із гасел, що використовувалось під час переконувань у необхідності об’єднання – про суттєве скорочення управлінських штатів. Крім того, з огляду на переважання сумбурних, необґрунтованих показників, а особливо – нульових значень, у Великих Копанях, можна припустити, що наразі роль паспортів виконують чернетки чи заготовки, яким, проте і нажаль, придано офіційного статусу, затверджено розпорядженням голови, і згодом доведеться по них же і звітувати.  

Нагадаємо, що з 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів (Далі ПЦМ). Це значить, що відтепер всі видатки оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання, що дозволить оцінити потребу у цих видатках та їх ефективність.

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