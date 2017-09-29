В Управлінні освіти приховують, скільки витрачається на харчування дітей

У бюджетній програмі, яка стосується шкільної освіти, містяться серйозні корупційні ризики.

Такий висновок зробили експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, які провели моніторинг бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні.

Так, Програму «Забезпечення загальної середньої освіти» (КПК 1020), яка ймовірно містить у собі забезпечення безоплатного харчування учнів 1-4 класів, та передбаченого законом безоплатного харчування учнів пільгових категорій старшого віку, на думку експертів, надалі має бути розділено як корупційно-ризикову, і доповнено програмою 3110 «Заходи і заклади з питань дітей та їх соціального захисту», допоки законодавець не передасть цю функцію підрозділам соціального захисту.

«Вищенаведене не є констатацією формального порушення конкретних наказів управлінням, оскільки з наявного обсягу паспортів, залишилось невідомим, в якій програмі і яким набором показників управління освіти описує витрати на харчування учнів», - прокоментував Володимир Молчанов.

Нагадуємо, що з 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів. Це значить, що відтепер всі видатки оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання, що дозволить оцінити потребу у цих видатках та їх ефективність.