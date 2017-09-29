Хто збагачується на херсонських ветеранах?

У програмі «Соціальний захист ветеранів війни та праці» незрозуміло, кому та яких підставах та на що саме виділяються кошти.

Про це розповів під час засідання прес-клубу Володимир Молчанов – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, який провів моніторинг бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні.

Так, у програмі «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПК 3200) шляхом уникнення низки показників порушено принцип доцільності допомоги, а саме, подальшого розподілу її отримувачами – громадськими організаціями серед цільової аудиторії. Фактично, маємо фінансування «священих корів» заради самого фінансування, уникаючи як конкурсу, так подальшої перевірки доцільності видатків та їх відповідності статутним завданням.

Нагадуємо, що з 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів. Це значить, що відтепер всі видатки оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання, що дозволить оцінити потребу у цих видатках та їх ефективність.