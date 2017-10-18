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Владимира Миколаенко отправляют в Пизу

Билет в один конец «Херсон-Пиза» получил сегодня городской голова Владимир Миколаенко от участницы митинга, организованного «Оппозиционным блоком».

Символический «билет» в виде чемодана был вручен мэру перед сессией. Впрочем, мэр ничуть не расстроился и никак не отреагировал на подарок. 

Такой жест был связан с недовольством граждан повышением тарифов на проезд в городских маршрутках. По этому поводу прошел перед зданием горсовета митинг под флагами «Оппозиционного блока». Правда, участниками сего действа были в основном люди пенсионного возраста, которые относятся к льготным категориям и ездят в троллейбусах бесплатно.  

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