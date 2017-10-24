На сайті міськради про депутатів можна дізнатися далеко не все

Інформування про депутатів на сайті міської ради можна вважати недостатнім – відсутня ціла низка відомостей, які мають знати виборці (номер округу, освіта та рід занять, контактні телефони тощо).

Про це розповів керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул сьогодні під час прес-конференції «Атестація депутатів Херсонської міської ради: перші підсумки».

Як розповів експерт, на сайті міськради є розділ «Рада VII скликання», в якому можна знайти як персональну інформацію, так і документи про роботу ради. Кожен депутат має власний аккаунт, в якому зазначена фракція, до якої він входить, партійність, час та місце прийому виборців та інформація про направлені депутатські звернення.

«На жаль, повністю відсутні біографічні відомості, дані про місце роботи та про освіту. Немає контактів. Є депутати, які заявляють, що ведуть прийом виборців за записом, а як же можна записатись на прийом, якщо немає контактів? Також на сайті серйозний брак інформації про персональну роботу на сесіях та у виборчому окрузі», - прокоментував Олександр Мошнягул.

"Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В Херсонській області за реалізацію кампанії з Атестації місцевих депутатів відповідає Херсонська обласна громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень".