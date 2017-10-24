Атестація місцевих депутатів. Над якими помилками необхідно попрацювати херсонським обранцям?

Сьогодні в Кризовому медіа-центрі Херсон відбулася прес-конференція з теми «Атестація депутатів Херсонської міської ради: перші підсумки», під час якої були презентовані перші результати моніторингу роботи депутатів Херсонської міської ради, який проводився в рамках загальноукраїнської громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад».

Так, керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул та голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Бєлий озвучили результати дослідження й свої сформовані пропозиції:

1. Розподілити депутатів по тим 16 виборчим округам, в яких не були обрані депутати. Ці округи закріпити за партіями, які набрали найбільшу кількість голосів в цих округах.

2. Повернути місця прийому вісімнадцяти депутатів у територіальні виборчі округи, по яким вони балотувалися до міської ради або розмістити ці місця прийому у зручних для комунікацій будівлях поруч з округами.

3. Розмістити на офіційному сайті Херсонської міської ради контактні телефони депутатів або їхніх помічників для того, щоб полегшити попередній запис виборців на прийом до депутата.

4. Провести інвентаризацію інформації про місця прийомів депутатів. У випадку зміни місць прийомів – внести оновлену інформацію на офіційний сайт та на інформаційну дошку в фойє міської ради.

5. Ввести стандарт інформації про місце прийому, в якому передбачити обов’язкові номер будинку, назви установи, де проводиться депутатський прийом, номер кабінету, контактний телефон.

6. Запровадити єдині інформаційні дошки, які б вказували на місце та час депутатського прийому виборців. Запровадити інформаційні вказівники в будівлях, стенди, де можна було б розміщувати актуальну інформацію про роботу депутата в окрузі та діяльності місцевої ради.

7. Запровадити регулярні інформаційні кампанії з інформуванням виборців про місця прийому. Оголошення розміщати на дошках оголошень біля багатоквартирних будинків, зупинках громадського транспорту тощо.

8. Передбачити регулярні звіти депутатів в раді щодо результатів прийому виборців.

9. Запропонувати розглянути можливість запровадження зручного часу для ведення прийому виборців (наприклад, раз на місяць, дві години ввечері, в кінці робочого дня).

"Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В Херсонській області за реалізацію кампанії з Атестації місцевих депутатів відповідає Херсонська обласна громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень".