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Херсонці-волонтери отримали нагороди

У середу, 6 грудня, відбулося урочисте нагородження херсонських волонтерів. Окрім волонтерів-патріотів та громадських активістів цього року вирішили відзначити й херсонців, які зробили внесок в культурний розвиток нашого краю.

Таку пропозицію внесли члени громадської ради при Херсонському міському голові. Тож подяки від ГР отримали: Руський культурний центр ім. Пушкіна, Бурак Марина Олександрівна, Щербаков Нікіта Андрійович, Грецький Марк Володимирович, Шкурка Павел Володимирович, Коніщева Вікторія Олегівна. Подяки вручив голова Громадської ради Олександр Мошнягул.    

Відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» були нагороджені пошуковці-волонтерів ГМ «Чорний тюльпан» Віталій Лозович та Олександр Русин та посмертно - Валентина Крицак, відома громадська активістка й волонтерка, яка створила в Херсоні «скарбничку»-намет на площі Свободи та кожного дня збирала кошти для бійців у зоні АТО.

Від секретаря міської ради Урсуленко Олени Борисівни подяку отримали БО "Кримськотатарський культурно спортивний центр "Куреш", його підрозділ "Радіо "Куреш", Погомій Оксана Феліксівна, колектив Кулінарної сотні Херсонщини, Цілинко Ольга Анатоліївна, Маркіна Марина Валеріївна, Ханікова Ірина Анатоліївна.


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