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У суботу - творчий вечір на честь Дня Соборності

У суботу, 20 січня у у малій залі херсонського Музичного училища (Ушакова 39) о 15.00 відбудеться художньо-публіцистичний вечір, присвячений Дню Соборності України "Херсонщина в роки Української революції 1917-1921 років".

Захід відбудеться за участю Херсонського обласного краєзнавчого музею, державного архіву Херсонської області, студентів та викладачів Херсонського музичного училища.

У програмі:

Андрій Микитюк - хроніка подій.

Галина Мартинова - культурно-просвітницьке життя Херсонщини

Ірина Сінкевич - документи державного архіву.

У музичній частині вечора бере участь гурт української народної музики "Венцерада" під керівництвом заслуженого працівника культури України Віктора Кисіля. 

Вхід вільний.

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