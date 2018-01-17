У суботу - творчий вечір на честь Дня Соборності
У суботу, 20 січня у у малій залі херсонського Музичного училища (Ушакова 39) о 15.00 відбудеться художньо-публіцистичний вечір, присвячений Дню Соборності України "Херсонщина в роки Української революції 1917-1921 років".
Захід відбудеться за участю Херсонського обласного краєзнавчого музею, державного архіву Херсонської області, студентів та викладачів Херсонського музичного училища.
У програмі:
Андрій Микитюк - хроніка подій.
Галина Мартинова - культурно-просвітницьке життя Херсонщини
Ірина Сінкевич - документи державного архіву.
У музичній частині вечора бере участь гурт української народної музики "Венцерада" під керівництвом заслуженого працівника культури України Віктора Кисіля.
Вхід вільний.