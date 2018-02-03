Общественный совет поддерживает кандидатуру Линецкого на должность зам мэра

Вчера члены Общественного совета при мэре приняли решение поддержать кандидатуру Михаила Линецкого на должность первого заместителя городского головы. Подробнее о том, как это произошло – читайте ниже.

Поскольку, большая часть заседания ОС была посвящена презентации мониторинга депутатских отчетов, туда были приглашены и сами депутаты. Пришли Виталий Богданов (фракция «Укроп»), Оксана Дьякова (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) и собственно Михаил Линецкий, у которого, кстати, по результатам мониторинга, один из лучших отчетов.

После того, как результаты мониторинга были озвучены, Михаил Линецкий сообщил, что на следующей сессии горсовета планируется вопрос о назначении его первым заместителем городского головы (отвечающих за гуманитарную сферу) и решил подробнее рассказать о себе общественникам.

Так, по словам депутата, он имеет три высших образования, в том числе учился заграницей, вел предпринимательскую деятельность, долгое время был членом партии «Батькивщина» и уже имеет опыт работы с Владимиром Миколаенко. В органах самоуправления еще не работал, но недостатком это не считает.

После доклада депутата от членов Общественного совета поступило предложение поддержать кандидатуру Михаила Линецкого на данную должность, которое единогласно поддержали все члены ОС. Рекомендация будет передана городскому голове.