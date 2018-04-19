Український Крим: минуле та сьогодення: анонс круглого столу

Запрошуємо зацікавлених службових осіб, науковців, експертів, представників медіа взяти участь у роботі круглого столу «Український Крим: минуле та сьогодення» з нагоди 100-річчя визволення території України (включно з Донбасом і Кримом) від російсько-більшовицьких загарбників у ході війни за незалежність, та створення Військово-Морських Сил новітньої української держави, в рамках заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, відповідно до Указу Президента України № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року».

Круглий стіл «Український Крим: минуле та сьогодення», організований Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим відбудеться 23 квітня 2018 року о 12-00 на базі Херсонського державного університету за адресою: вул. Університетська, 27, м. Херсон.

Контактна особа питань організації і проведення круглого столу – головний консультант служби з питань реінтеграції та деокупації АРК – Покидько Тетяна Вікторівна,

тет. 0505545411