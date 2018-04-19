Зустріч із народним депутатом Альоною Бабак - реєстрація відкрита

20 квітня 2018 року у приміщенні великої конференц-зали готелю «Оптима» (місто Херсон, просп.. Ушакова, 43) відбудеться зустріч з Народним депутатом України Альоною Бабак (ПП «Об’єднання «Самопоміч»).

Альона Бабак – Заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Основний напрям діяльності – підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток місцевої інфраструктури, впровадження інвестиційних проектів в житлово-комунальній сфері, розроблення механізмів фінансування енергозбереження. Автор понад 30 наукових статей. Експерт у сфері житлово-комунального господарства.





За участі Альони Бабак створено кілька проектів Законів України

1. Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо допуску членів сім’ї, опікуна, піклувальника до пацієнта у відділенні реанімації та інтенсивної терапії).

2. Проект Закону про комерційний облік комунальних послуг.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв`язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

4. Проект Закону про доповнення статті 1 Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки”.

5. Проект Постанови про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).





Під час зустрічі будуть розглянуті наступні питання:

1. Укладання угод на експлуатацію внутрішньодомових газових систем з ПАТ «Херсонгаз».

2. Відсутність технічної документації.

3. Комерційний облік, встановлення загально домового лічильника на воду.

4. Переваги укладання угод як колективних, так і індивідуальних за новим Законом про ЖКГ.

5. Порядок передачі з балансу колишнім балансоутримувачем.

6. Складові тарифу на вивезення ТПВ (твердих побутових відходів).

7. Чому до програми «Теплі кредити» не включено капітальний ремонт даху.

8. Яким чином ОСББ може напряму розпоряджатись коштами, які виділяються з місцевих бюджетів на проведення ремонтних робіт (самостійно обирати підрядника), без участі департаментів ЖКГ.





Зустріч проходитиме 20 квітня 2018 року з 10.00 до 14.00. Попередня реєстрація – за посиланням goo.gl/Y2kMY1.





Організатори повідомляють, що для комфортної та зручної для всіх присутніх зустрічі реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Якщо за певних причин Ви не можете зареєструватись за допомогою гугл-форм, просимо зателефонувати за телефоном 0960956586 (з 9.00 до 18.00) або написати електронного листа на samopomich.kherson@gmail.com.