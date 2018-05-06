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Автобуси більше не будуть їздити до Високопілля, бо немає доріг

Після 9 травня із Високополлям не буде регулярного пасажирського сполучення, бо перевізники відмовляються їхати у зв'язку із відсутністю доріг у тому напрямку...

Про це повідомив голова Високопільської ОТГ Руслан Застава. Він сьгодні написав на своїй сторінці:"Сьогодні перевізник автобусного рейсу "Кривий Ріг - Геничеськ" (Нововтроїцьке АТП) видав останнє попередження району - після 9 травня відміняє заїзд в смт Високопілля, в зв'язку з відсутністю дороги за напрямком Т2207".

Руслан Миколайович нагадав, що автобуси перевізників "Іксора" та "Північ-Транс" рейсу "Херсон-Кривий Ріг" вже кілька тижнів не заїжджають до районного центру Високопільського району. "Генічеський напрямок це ОСТАННІЙ рейс, яким мешканці Іванівки, Заградівки та інших сіл, можуть відвідати райцентр та повернутись додому. Люди у відчаї!!!" - закінчив селищний голова  своє повідомлення.
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