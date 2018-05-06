Автобуси більше не будуть їздити до Високопілля, бо немає доріг

Після 9 травня із Високополлям не буде регулярного пасажирського сполучення, бо перевізники відмовляються їхати у зв'язку із відсутністю доріг у тому напрямку...



Про це повідомив голова Високопільської ОТГ Руслан Застава. Він сьгодні написав на своїй сторінці: "Сьогодні перевізник автобусного рейсу "Кривий Ріг - Геничеськ" (Нововтроїцьке АТП) видав останнє попередження району - після 9 травня відміняє заїзд в смт Високопілля, в зв'язку з відсутністю дороги за напрямком Т2207".



