В Україні розпочався Тиждень Відкритого Уряду

Сьогодні представники всеукраїнської мережі Ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії беруть участь в засіданні, присвяченому початку Тижня Відкритого Уряду. Сьогодні в Кабінеті Міністрів України відбувається урочисте відкриття.

Після вступу Прем’єр-Міністра України участі Володимира Гройсмана на заході продовжують говорити про важливість відкритості влади, впровадження різних процедур участі громадян, важливість підзвітності влади, готовність до діалогу з громадськістю. Обговорили такі теми як прозорість закупівель, взаємодія поліції й громади, бюджет участі. У секції «Прозорість видобувних галузей» виступив директор програмної ініціативи «Демократична практика» Міжнарожного фонду «Відродження» Олексій Орловський.

Також у засіданні бере участь Олександр Мошнягул – керівник херсонського регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії, який займається впровадженням таких змін в Херсонській області.

Тиждень Відкритого Уряду (OpenGovWeek) проводиться країнами – учасницями Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» з 7 по 11 травня 2018 року за пропозицією Керівного комітету Ініціативи.

Мета ініціативи «Відкритий уряд» – поєднати уряди, бізнес, міжнародні організації задля вирішення проблем людей. Участь в партнерстві передбачає створення середньострокових планів дій. Україна, в рамках реалізації таких планів, вже запровадила технологію закупівель ProZorro, портал відкритих даних, систему електронного декларування, стандарти прозорості в роботі підприємств видобувної галузі тощо.