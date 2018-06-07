Чулаківська громада залучилася підтримкою Ресурсного центру

1 червня експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії відвідали Чулаківську ОТГ Херсонської області.

Голова ресурсного центру Олександр Мошнягул та експерт Володимир Молчанов зустрілися з керівництвом громади, працівниками виконкому, депутатами та громадськими активістами, розповіли про діяльність Центру, про механізми місцевої демократії, які можна впроваджувати в громадах (зокрема бюджет участі). Окрему увагу експерти приділили програмно-цільовому методу формування бюджету, з яким, за словами представників фінансових відділів, їм дійсно складно розібратися.

Керівництво Чулаківської громади зацікавив Статут та інші напрацювання Центру, який експерти пообіцяли відправити їм в електронному форматі.