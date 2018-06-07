» » Чулаківська громада залучилася підтримкою Ресурсного центру

Чулаківська громада залучилася підтримкою Ресурсного центру

1 червня експерти херсонського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії відвідали Чулаківську ОТГ Херсонської області.

Голова ресурсного центру Олександр Мошнягул та експерт Володимир Молчанов зустрілися з керівництвом громади, працівниками виконкому, депутатами та громадськими активістами, розповіли про діяльність Центру, про механізми місцевої демократії, які можна впроваджувати в громадах (зокрема бюджет участі). Окрему увагу експерти приділили програмно-цільовому методу формування бюджету, з яким, за словами представників фінансових відділів, їм дійсно складно розібратися.

Керівництво Чулаківської громади зацікавив Статут та інші напрацювання Центру, який експерти  пообіцяли відправити їм в електронному форматі.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

ресурсний центр ОТГ

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica