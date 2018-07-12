Як голова та місцеві депутати Чаплинської ОТГ переплутали приватне та публічну інформацію про місцевий бюджет

Те що місцеві самоврядування, особливо новостворених об’єднаних громад не дуже в захваті від запитів на публічну інформацію, зокрема від громадських організацій відомо. Найбільш поширена реакція або ігнорування відповіді, або неповна відповідь. А от таку реакцію на запит, чесно кажучи, ми бачимо вперше.

У травні 2018 р. ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» звернувся із листом до виконкому Чаплинської селищної ОТГ (Херсонська область), де містився запит на публічну інформацію. Запитувались документи бюджетного процесу громади – рішення сесії про бюджет 2018р, прогноз місцевого бюджету на 2019-2020р, паспорти бюджетних програм, цільові програми селищної ради і т. д.

Цікава реакція від виконкому Чаплинської селищної ОТГ (Херсонської області). В листі від ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» містився запит на документи селищної ради нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, які не містять жодних персональних даних фізичних осіб. Дії ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при запиті вищевказаної інформації не підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних».

Виконком Чаплинської ради тим не менш замість того, щоб відповісти на запит, виніс це питання на розгляд сесії, мотивуючи це тим, що виконком Чаплинської ради «не замовляв громадського аудиту», діє в рамках Європейської хартії місцевого самоврядування і т. д. Рішення сесії віднесло з незрозуміло яких причин пакет запитуваної інформації к розряду інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації). Навіть розмістили цей шедевр на офіційному сайті Чаплинської селищної ради на http://chaplynska-gromada.gov.ua/docs/86512/ .

Ось так голова та місцеві депутати переплутали приватне та публічну інформацію про місцевий бюджет!!!!

Тобто в Чаплинці на сесіях ради розглядають питання – виконувати чи не виконувати Закон України. Щось НЕ ДОБРЕ це пахне, якоюсь «сепарською республікою» на кшталт ДНР-ЛНР- на теренах Херсонської області.

Цікавим є той факт, Чаплинська ОТГ є підписантом меморандуму програми технічної допомоги DOBRE, метою якої є зокрема допомога ОТГ в розробці кращих практик бюджетування та управління фінансами для побудови довіри з боку громадян, що забезпечить довгострокову дорожню карту покращень. DOBRE також допоможе ОТГ створити більше власних джерел надходжень для створення міцних засад функціонування ОТГ http://chaplynska-gromada.gov.ua/docs/86632/.

Крім того, дана ОТГ зголосилась на реалізацію в громаді антикорупційних програм та продуктів програми DOBRE http://ucmc.org.ua/uk/detsentralizatsiya-minimizuye-koruptsiyu/.

Як тоді співставити вищеозначені факти?

З одного боку — УРА! ми впроваджуємо антикорупційні інструменти, «відкриваємо» громаду.

З іншого – вперте невиконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме закритість інформації є одним з основних симптомів наявності корупції в органах місцевого самоврядування громади.

Сумнівним є досягнення окреслених цілей програми підписантом, якщо виконком ОТГ не виконує навіть вимого національного інформаційного та бюджетного законодавства. І чи не є так би мовити впровадження антикорупційних практик в Чаплинській ОТГ – черговою імітацією та профанацією ?

ЗУ «Про доступ до публічної інформації» регламентує наступне:

«Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Крім того згідно Постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зобов’язує органи місцевого самоврядування у формі відкритих даних оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах або на порталі відкритих даних:

— Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію, визначена законодавством про засади регуляторної політики

— Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

— Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, та інш.





Отже рішення сесії Чаплинської селищної ради прийнято з перевищенням повноважень органів місцевого самоврядування, та з порушенням ЗУ «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за які встановлена Статтею 212/3 КУАП «порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Вірогідно посадовці місцевого самоврядування Чаплинської ОТГ переінакшивши норми ЗУ «Про доступ….» на свій лад не мали і не мають на меті відкрити бюджетну інформацію взагалі.

Окрема рекомендація виконкому Чаплинської селищної ради, зокрема підрозділу, що здійснює юридичне забезпечення діяльності ради – перечитати уважно ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а також Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».





ГРОМАДСЬКИЙ АУДИТ ПРОЗОРОСТІ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ БЮДЖЕТІВ ОТГ ТА МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ МИКОЛАЇВЩИНИ ТА ХЕРСОНЩИНИ ТРИВАЄ!





СКОРО ПРЕЗУНТУЄМО РЕЗУЛЬТАТИ!

Джерело: сайт фонду розвитку міста Миколаєва