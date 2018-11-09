» » Херсонська міська рада: Робота депутатської комісії із питань ЖКГ заблокована

Херсонська міська рада: Робота депутатської комісії із питань ЖКГ заблокована

Четвертий раз поспіль не відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Херсонської міської ради, бо нема кворуму - повідомляє "Гривна".

Комісія з питань ЖКГ, яка була запланована на 12 листопада, знову не відбулася, оскільки не зібралась необхідна кількість депутатів. Із восьми депутатів на комісії були присутні лише чотири: голова комісії Сергій Собчук ("Опозиційний блок"), секретар комісії Оксана Дякова (Радикальна партія Олега Ляшка), Роман Підперигора ("Наш край") та Віталій Урбанський (ВО "Свобода").

Зі слів голови постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Сергія Собчука, комісія не може провести своє засідання вже 4 раз поспіль. У зв'язку з цим Сергій Собчук виніс пропозицію змінити склад постійної комісії з питань ЖКГ.

«Я думаю переобрати комісію, а то постійно не вистачає кворуму. Ми збираємо уже четверту комісію поспіль та просто дивимося один на одного», - заявив Собчук.

Депутати підкреслили, що члени комісії Лариса Леонова (позафракційна) та Євген Назарян (фракція "УКРОП") знаходяться у місті, але систематично не з'являються на засідання. Причини відсутності ще двох депутатів - позафракційних Аркадія Подлєсного та Вячеслава Яременка - невідомі.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Атестація депутатів місцевих рад

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica