Херсонська міська рада: Робота депутатської комісії із питань ЖКГ заблокована
Четвертий раз поспіль не відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Херсонської міської ради, бо нема кворуму - повідомляє "Гривна".
Комісія з питань ЖКГ, яка була запланована на 12 листопада, знову не відбулася, оскільки не зібралась необхідна кількість депутатів. Із восьми депутатів на комісії були присутні лише чотири: голова комісії Сергій Собчук ("Опозиційний блок"), секретар комісії Оксана Дякова (Радикальна партія Олега Ляшка), Роман Підперигора ("Наш край") та Віталій Урбанський (ВО "Свобода").
Зі слів голови постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Сергія Собчука, комісія не може провести своє засідання вже 4 раз поспіль. У зв'язку з цим Сергій Собчук виніс пропозицію змінити склад постійної комісії з питань ЖКГ.
«Я думаю переобрати комісію, а то постійно не вистачає кворуму. Ми збираємо уже четверту комісію поспіль та просто дивимося один на одного», - заявив Собчук.
Депутати підкреслили, що члени комісії Лариса Леонова (позафракційна) та Євген Назарян (фракція "УКРОП") знаходяться у місті, але систематично не з'являються на засідання. Причини відсутності ще двох депутатів - позафракційних Аркадія Подлєсного та Вячеслава Яременка - невідомі.
Комісія з питань ЖКГ, яка була запланована на 12 листопада, знову не відбулася, оскільки не зібралась необхідна кількість депутатів. Із восьми депутатів на комісії були присутні лише чотири: голова комісії Сергій Собчук ("Опозиційний блок"), секретар комісії Оксана Дякова (Радикальна партія Олега Ляшка), Роман Підперигора ("Наш край") та Віталій Урбанський (ВО "Свобода").
Зі слів голови постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Сергія Собчука, комісія не може провести своє засідання вже 4 раз поспіль. У зв'язку з цим Сергій Собчук виніс пропозицію змінити склад постійної комісії з питань ЖКГ.
«Я думаю переобрати комісію, а то постійно не вистачає кворуму. Ми збираємо уже четверту комісію поспіль та просто дивимося один на одного», - заявив Собчук.
Депутати підкреслили, що члени комісії Лариса Леонова (позафракційна) та Євген Назарян (фракція "УКРОП") знаходяться у місті, але систематично не з'являються на засідання. Причини відсутності ще двох депутатів - позафракційних Аркадія Подлєсного та Вячеслава Яременка - невідомі.