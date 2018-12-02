Флаг на площади как демонстрация солидарности

На центральной площади Херсона был торжественно поднят флаг Военно-морских сил Украины.

Это символический акт поддержки наших военных моряков, которые попали в плен к россиянам во время разбойного нападения фсбэшных кораблей в Керченском проливе.

Военно-морской флаг на флагштоке облгосадминистрации подняли Игорь Кравец (руководитель ГО "Українська єдність") и офицеры запаса Игорь Чайковский (93-тья отдельная механизированная бригада) и Константин Васильков (81-ая оьдельная аэромобильная бригада).

Сразу отметим, что это жест абсолютно символический и торжественный.

фото облгосадминистрации