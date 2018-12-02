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Президент уволил своего постоянного представителя в Автономной республике Крым

Президент в воскресение уволил Бориса Бабина с должности своего  Постоянного представителя при Авторизации республике Крым.
Официальное основание - собственное заявление Бориса Владимировича. 

Глава Генический райгосадминистрации Александр Воробьев, известный своими эксцентрическим выходками написал: "Мудрое решение Президента. Собаке - политическая смерть".

Сам Борис Бабин не комментирует факт своего увольнения.
В сети активно распространяется версия, что увольнение Постоянного представителя Президента в АРК связано с его разоблачительным выступлением в прошлую пятницу на заседании Временной парламентской следственной комиссии, которая рассматривает обстоятельства гибели Екатерины Гандзюк и нападений на общественных активистов. Якобы, Борис Бабин разоблачил преступные схемы взаимодействия местной власти с оккупационным режимом в Крыму и незаконного обогащения.

Борис Бабин был назначен на должность Постоянного представителя Президента в АРК в августе 2017 года.
На своем посту он отличался решительными действиями и откровенными заявлениями о неудовлетворительном состоянии безопасности на линии ограничения с оккупированным Крымом. Поднимал вопросы усиления безопасности, прекращения браконьерства, решения проблем граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях. 

 

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