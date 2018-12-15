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Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев

Сегодня под Мариуполем от пули снайпера погиб Денис Лошкарев, командир отделения батальона "Донбасс"
 Денис родился 9 марта 1979 года. Успешный юрист, активист ВО "Батькивщины". Участник Революции Достоинства в Киеве и Херсоне. Возглавлял в Херсоне "Самооборону". Организатор борьбы с сепаратистскими группировками в Херсоне. Ушел добровольцем на фронт в феврале 2015 года. Разведчиков. Позже - командир отделения снайперов. Погиб сегодня в бою. Осталась жена, двое сыновей и дочка.
Вечная память герою.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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