Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев
Сегодня под Мариуполем от пули снайпера погиб Денис Лошкарев, командир отделения батальона "Донбасс"
Денис родился 9 марта 1979 года. Успешный юрист, активист ВО "Батькивщины". Участник Революции Достоинства в Киеве и Херсоне. Возглавлял в Херсоне "Самооборону". Организатор борьбы с сепаратистскими группировками в Херсоне. Ушел добровольцем на фронт в феврале 2015 года. Разведчиков. Позже - командир отделения снайперов. Погиб сегодня в бою. Осталась жена, двое сыновей и дочка.
Вечная память герою.
Денис родился 9 марта 1979 года. Успешный юрист, активист ВО "Батькивщины". Участник Революции Достоинства в Киеве и Херсоне. Возглавлял в Херсоне "Самооборону". Организатор борьбы с сепаратистскими группировками в Херсоне. Ушел добровольцем на фронт в феврале 2015 года. Разведчиков. Позже - командир отделения снайперов. Погиб сегодня в бою. Осталась жена, двое сыновей и дочка.
Вечная память герою.