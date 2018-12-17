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Вибори. Гриценко об'єднався із Томенко та Катеренчуком

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко оголосив  про об'єднання із головою Європейської партії Миколою Катеринчуком і лідером партії "Громадянський рух "Рідна країна" Миколою Томенком.
Планується, що цей союз буде координувати спільну участь на парламентських та місцевих виборах.
Микола Катеренчук візьме юридичний напрямок, а Микола Томенко буде відповідати за виборчу стратегію.

Нагадаємо, що днями Анатолій Гриценко оголосив про об'єднання із лідером громадського руху "Хвиля" Віктором Чумаком, який очолив виборчий штаб Анатолія Гриценка.

На Херсонщині представлені осередки "Громадянської позиції" та "Рідної України".
Керівник "Рідної України" Михайло Линецькій є в.о. заступника Херсонського міського голови та депутатом міської ради від Блоку Петра Порошенка.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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