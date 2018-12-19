Бюджетная комиссия снова одобрила все депутатские хотелки. И даже больше

Только что закончилась "ночная" бюджетная комиссия, которая уже после всех утверждений проекта бюджета снова начала его "пилить" в пользу коммунальных предприятий, что возглавляют депутаты.





С заседания комиссии поступали противоречивые сведения. Так, депутат от Радикальной партии Оксана Дьякова в возмущении написала в Фейсбуке, что бюджетная комиссия забрала десять миллионов гривень со статьей про адресную социальную помощь.

Глава областной организации партии УКРОП Виталий Богданов сообщил, что руководитель депутатской бюджетной комиссии Руслан Рубан в нарушении всех норм регламента и Бюджетного кодекса принимает "бюджетные запросы" по... телефону или просит их предоставить завтра до... десяти утра (то есть, до начала бюджетной сессии).





Представитель Общественного совета при городском голове Владимир Молчанов прокомментировал ситуацию (даём текст в оригинале)





Засідання бюджетної комісії традиційно замасковано і втаємничено, почалося о 16-00. І триває досі, тобто 5 годин. Всі хотєлки комунальних підприємств уже задоволені одноголосним голосуванням 7 присутніх членів , включно з представниками "Свободи" і БПП. Зараз "балансують" - вирішують звідки ж зняти необхідні кількадесят мільйонів, оскільки до віртуальних майбутніх доходів додали лише 1,6 мільйонів, а тільки перші двоє задоволених претендентів на фінансування, "Херсонтеплоенерго" (10 млн, на заборгованість із з/п) і Водоканал (16 мільйонів, з них 6 мільйонів на передплату за електроенергію через нестачу обігових коштів, і 10 млн на поповнення статутного фонду - заходи з очищення води), скільки захотіли і отримали решта - не знаю, бо з технічних причин довелося звідти від'їхати. Але, якщо судити з отриманої від присутніх на засіданні інформації, зняли вже з капремонту автодоріг (це вже друге зняття, перше здійнив 10 днів тому сам департамент фінансів, зменшивши суму з 39 до 29 мільйонів). Ну та біс із ними, кому ті дороги потрібні, наступною жертвою стали звісно, теплі кредити, і трам-парарам, соціальний захист. Відтак, на черзі захищені статті - фонди оплати праці і енергоносії головних розпорядників. Не буду тут проявляти зайві емоції, хто вміє читати, сам складе уявлення про моральність і обгрунтованість цієї таємної вечері. Скажу лиш, що завтра всі, хто може, має бути на бюджетній сесії. Бо цілком можливо, що департамент фінансів відстоюватиме попередню, додерибанну, ту що на сайті зараз, версію проекту. Яку за відсутністю чогось кращого, варто підтримати.



