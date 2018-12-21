Крымские татары Генического района попросили Президентов Украины и Турции о помощи
Совет старейшин крымскотатарской общины Новоалексеевки обратились к президенту Украины Петру Порошенко, президенту Турции Реджепу Эрдогану, народному депутату Украины, главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, международному сообществу, правозащитникам с призывом содействовать в освобождении Эдема Бекирова, мужа заместителя главы Генической райгосадминистрации Гульнары Бекировой - сообщает интернет-издание "Новый визит".
Напомним, что 12 декабря на пункте перехода в Чонгаре представители ФСБ задержали крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, а так называемый "Киевский суд Симферополя"арестовал Эдема до 11 февраля 2019 года.Эдем Бекиров имеет проблемы со здоровьем и по мнению адвокатов, это задержание может грозить ему смертью.
Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев назвал задержание Эдема Бекирова - взятием оккупационными властями заложника, чтобы оказать давление на его жену, известную крымскотатарскую активистку и заместителя главы Генической РДА.