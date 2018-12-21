Умер руководитель агрофирмы-совхоза «Белозерский», Герой Украины Виктор Силецкий
Вчера, 21 декабря на 68 году жизни скончался Силецкий Виктор Петрович - украинский аграрий, Герой Украины, Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, многолетний руководитель агрофирмы совхоза «Белозерский».
Прощание с Виктором Петровичем пройдет завтра 23 декабря в Днепровское Белозерского района с 12:00.
Наша справка. Виктор Петрович Силецкий (7 января 1950 — 21 декабря 2018) — директор агрофирмы-совхоза «Белозёрский», Херсонская область, Герой Украины.
Родился 7 января 1950 года в пгт Белозерка, Белозерского района Херсонской области.
Окончил Херсонский сельскохозяйственный институт им. А. Д. Цюрупы (1976), агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук — кандидатская диссертация «Эффективность выращивания озимой пшеницы после яровых капустных культур на орошаемых землях Юга Украины» (Херсонский государственный аграрный университет, 2003). Академик АН Украины.
Трудовую деятельность начал в 1967 году учителем Днепровской восьмилетней школы Белозерского района.
С 1970 года работал агрономом.
C 1979 года — директор, совхоз «Белозерский» Херсонской области, позже — агрофирма совхоз «Белозерский»[2].
Член Аграрной партии Украины. Депутат Херсонского областного совета (2006—2010).
Награды и заслуги
Герой Украины (с вручением ордена Державы, 12.11.2003 — за достижения рекордных показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, внедрение передовых технологий и современных форм хозяйствования).
Награждён советскими орденами «Знак Почёта» (1976) и Октябрьской Революции (1991).
Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (02.1998).
Почётный профессор Херсонского государственного аграрного университета.