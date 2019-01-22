Марш на честь Степана Бандери

У центрі Херсоні відбувся вже традиційна смолоскипна акція на честь Дня народження Степана Бандери. В ній взяли участь кілька десятків активістів правих організацій, зокрема ВО "Свободи" та "Правого сектору".За традицією ведучим був депутат міської ради від ВО "Свобода" Віталій УрбанськийВиступили лідер обласної "Свободи" Олег Гаврилко, голова Правого Сектора в Херсонській області Наталія Вотеїчкіна, а також усі бажаючі з присутніх патріотів."Для мене, як для націоналіста, День народження Степана Андрійовича Бандери важливіший навіть за Новий Рік. ВО "Свобода", як націоналістична політична організація не могла не прийняти участь в організації заходу. Тим більше, що Верховна Рада України ухвалила нещодавно постанову про відзначення цієї дати (110 річниці з Дня народження С.А.Бандери - ПХ) на державному рівні. Ми дуже повільно, але все таки рухаємося до побудови національної України", - наголосив у виступі голова Херсонської обласної організації ВО "Свобода" Олег Гаврилко.Фото зі сторінки ВО "Свобода". Херсон