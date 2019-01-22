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Марш на честь Степана Бандери

У центрі Херсоні відбувся вже традиційна смолоскипна акція на честь Дня народження Степана Бандери. В ній взяли участь кілька десятків активістів правих організацій, зокрема ВО "Свободи" та "Правого сектору".

 1 січня Марш на честь Степана Бандери. Херсон. Фото ВО  
1 січня Марш на честь Степана Бандери. Херсон. Фото ВО  
За традицією ведучим був депутат міської ради від ВО "Свобода" Віталій Урбанський
Виступили лідер обласної "Свободи" Олег Гаврилко, голова Правого Сектора в Херсонській області Наталія Вотеїчкіна, а також усі бажаючі з присутніх патріотів.
"Для мене, як для націоналіста, День народження Степана Андрійовича Бандери важливіший навіть за Новий Рік. ВО "Свобода", як націоналістична політична організація не могла не прийняти участь в організації заходу. Тим більше, що Верховна Рада України ухвалила нещодавно постанову про відзначення цієї дати (110 річниці з Дня народження С.А.Бандери - ПХ) на державному рівні. Ми дуже повільно, але все таки рухаємося до побудови національної України", - наголосив у виступі голова Херсонської обласної організації ВО "Свобода" Олег Гаврилко.
Фото зі сторінки ВО "Свобода". Херсон
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