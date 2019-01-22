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Сьогодні курсанти та студенти Херсонщини з'єдналися заради Дня Соборності України

Сьогодні, 22 січня на площі Свободи відбулося символічне возз’єднання студентів Херсонського державного аграрного університету та курсантів Херсонської державної морської академії.
Вони пройшли ходою з різних  сторін проспекту Ушакова та возз’єдналися на площі Свободи.  
Цей "флешмоб" з нагоди Дня Соборності України ініціювала Студентська рада при облдержадміністрації та залучила для його реалізації курсантів та студентів - повідомила Управління інформаційної політики ХОДА

Під час заходу, студенти заспівали гімн України, а курсанти розгорнули державний прапор.
22 січня 2019 року. Херсон 

Голова Студентської ради при облдержадміністрації Юлія Покидько повідомила, що ідея заходу із злиттям ходи студентства та маршу курсантів стала символом акту злуки та єднання західної України зі східною.

22 січня 2019 року. Херсон 
«Святкування Дня Соборності України нагадуватиме всім, що в цей день Україна з’єдналася і більше не повинна роз’єднуватися. І всі її регіони завжди будуть єдиними», - підкреслила Юлія Покидько.

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