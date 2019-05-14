Вже завтра нова серія семінарів по Бюджету участі Херсону. Реєструйтеся

14, 15 та 16 травня відбудуться три семінари по написанню заявок на конкурс Бюджету участі. Зареєструватися можна за посиланням.

Бюджет участі - це фінансування громадських ініціатив за кошти міського бюджету. Вперше запроваджено у минулому році для представників громадськості. Зараз триває етап подання заявок, тому поспішайте взяти участь у семінарах, щоб правильно оформити заявку. Участь у семінарах безкоштовна.