Вже завтра нова серія семінарів по Бюджету участі Херсону. Реєструйтеся
14, 15 та 16 травня відбудуться три семінари по написанню заявок на конкурс Бюджету участі. Зареєструватися можна за посиланням.
Бюджет участі - це фінансування громадських ініціатив за кошти міського бюджету. Вперше запроваджено у минулому році для представників громадськості. Зараз триває етап подання заявок, тому поспішайте взяти участь у семінарах, щоб правильно оформити заявку. Участь у семінарах безкоштовна.
На сторінці "Бюджету участі Херсон" оприлюднено інформаційне повідомлення: "Хочеш подати правильну заявку на Громадський бюджет-2019 та реалізувати її в Херсоні, але не знаєш як?
Спеціально для тебе, тренінг-семінари «Як подати свій проект до Громадського бюджету?» від громадської організації "Глобальний погляд" По одному на кожний з районів міста.
Стрімів, записів та презентацій на пошту не буде, тому отримати нові знання ти зможешь лише офлайн! Приходь вже цього тижня за такими адресами:
14.05.19, вівторок
Суворовський райвиконком, площа Свободи, 1.
14:30
️Форма для реєстрації: https://bit.ly/2E4FgSt
15.05.19, середа
Корабельний райвиконком, вулиця Суворова, 29
13:00
️Форма для реєстрації: https://forms.gle/cdeE2fMgZzCYNuQ49
16.05.19, четвер
Дніпровський райвиконком, вулиця Перекопська, 166
13:00
️Форма для реєстрації: https://forms.gle/DoV8gmyats2FW214A
Тривалість тренінгу-семінару - 4 год.
️Тренери:
Людмили Абсава, голова правління ГО «Глобальний погляд», проектний менеджер;
Людмила Кузьменко, фінансовий директор ГО «Глобальний погляд», проектний менеджер.
️Попередня реєстрація за посиланням - обов'язково️️
Кількість учасників обмежена.
Готуй питання, які тебе найбільше хвилюють, розберемося разом!
️Детальніше про громадський бюджет:
https://bit.ly/2HnhOAX
*Інформаційна та промоційна кампанія громадського бюджету міста Херсона на 2019 рік проводиться громадською організацією ІРЦ Правовий простір, громадською організацією Глобальний погляд, благодійною організацією Фонд милосердя та здоров’я та Газета "Вгору" за підтримки Херсонська Міська рада.