Шість громадських організацій отримають обласні гранти на суму 250 тис. грн

29 травня в Херсонській обласній раді відбувся захист проектів у рамках обласного конкурсу проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області. Загальний фонд конкурсу склав 250 тис. грн

З вісімнадцяти організацій перемогли шість.

«У цьому році ми розширили перелік пріоритетних завдань, за якими мають бути спрямовані проекти. У результаті, маємо 18 цікавих соціальних та творчих проектів, - цитує слова голови конкурсної комісії, заступника голови облради Оксани Рукавішнікової сайт Херсонської обласної ради.





За результатами захисту-презентації переможцями стали шість проектів. Так, на першому місці ГО «Бізнес-асоціація «Ми – херсонці» з проектом «Громадський простір «Урбан Сад» – територія розвитку молоді». Його організатори передбачають створення ярмарку можливостей для молоді – навчання, робота, розвиток творчості та самоутвердження. На реалізацію цієї ідеї з обласного бюджету буде виділено 55 тис. грн.

Друге місце розділили між собою дві громадські організації: військово-патріотичний клуб «Каховка» та Херсонська обласна організація підтримки дітей із синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти» – по 50 тис. грн.





Перший проект «Вахта Пам’яті – Нікопольський плацдарм» має на меті патріотичне виховання сучасної молоді та навчання дітей цінувати мир шляхом залучення їх до пошукових робіт з віднайдення останків Другої світової війни.





Проект «Спортивний фестиваль «Кожен зможе» орієнтований на підтримку особливих дітей шляхом залучення їх до спортивних змагань у командах зі здоровими дітьми.

На третьому місці з фінансуванням у розмірі 40 тис. грн - проект благодійної організації «Фонд громади міста Олешки ім.Софії Фальц-Фейн» під назвою «Від юнацької творчості - до майстерності дорослих». У рамках проекту у с.Підлісне Олешківського району заплановано проведення змагань з повітряних видів спорту: повітряні змії, дрони, стрибки з парашутом тощо.

Проекти «Знання ціною у життя» та «Україна - кубок Суворовця», подані відповідно Херсонською обласною організацією товариства Червоного Хреста України та ГО «Спортивний клуб «Суворовець», профінансуються з обласного бюджету у розмірі по 30 тис. грн. кожен.

Фінансування проектів розпочнеться після офіційного затвердження на черговій сесії Херсонської обласної ради.