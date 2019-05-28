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На Херсонщині створено нову об'єднану громаду

Херсонська облдержадміністрація дала "добро" на створення чергової об'єднаної громади.
В одну громаду об'єдналися мешканці Костогризівської та Семенівської сільських рад.
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