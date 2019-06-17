В Кочубеївській громаді обговорили перспективи розвитку освіти

Несподіванкою для освітян та звичайних мешканців Кочубеївської об’єднаної громади, зацікавлених в розвитку освітньої галузі, стала презентація комплексної програми розвитку освіти, а конкретніше, Стратегії розвитку освітнього округу. 5 червня, в приміщенні сільської ради, відбулось її громадське обговорення.

Прийняття комплексної освітньої програми експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень аргументували необхідністю підвищити стресостійкість галузі та превентивно задекларувати плани та досягнення.

Для посилення Стратегії розвитку освітнього округу, було представлено розгорнуте аналітичне дослідження, у тому числі й SWOT-аналіз та його розгорнуте розшифрування у вигляді SWOT-матриці, що були включені до даної Стратегії у вигляді додатків. Експерти наголосили на всіх можливих напрямках плину реформи, на ймовірних тенденціях та презентували власне текст Стратегії з детальними коментарями до кожного розділу та підпрограм. Діюча Стратегія сталого розвитку вже приносить громаді свої плоди. Подібне посилення у вигляді комплексної програми та стратегії освітнього округу лише зміцнить та актуалізує бачення мешканців громади долучатись до розвитку галузі.

Стратегічне бачення освітнього округу дозволило модернізувати та адаптувати чинні операційні цілі Стратегії сталого розвитку. В свою чергу це підіймає освітній округ на національному рівні, дозволяє надавати дітям не тільки якісні, а й актуальні освітні послуги.

Проект «Сприяння в реалізації завдань освітнього та медичного компонентів Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ» здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".