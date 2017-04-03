"Рок-поток" теперь будет в Лебединке!

С каждой новой концертной программой "Рок-поток" становится все стремительнее. Мы многократно слышали о том, что пространства культурного центра нам уже не хватает, чтобы комфортно вместить всех желающих. Потому-то мы на этот раз решились на некоторый эксперимент (хотя, Вы скорее всего заметили - что мы всегда к нему готовы)). И объединили свои творческие и организационные способности с такими же энтузиастами, которые горят тем, чтобы менять город к лучшему, командой Молодежного совета при городском голове и уже вместе проведем фестиваль авторской музыки под открытым небом, в чаше бывшего Лебединого Озера.

И так, пятый "Рок-Поток" состоится 29 апреля и, в некотором смысле, будет посвящен Дню Рок-н-ролла (хотя сам день Рок-н-ролла проходит сильно... сильно раньше - 13-го апреля)!

В рамках фестивальной программы для Вас сыграют следующие группы:

- Metameria

- Ракета (г. Одесса)

- CHILD ROLAND

- Tape Old Memories

- Glass Vimanna

- трио OVVA

Подробнее о каждой группе-участнике сделаем отдельные посты на странице встречи. Следите за новостями.

Руководитель проекта: Роман Август.

В программе возможны дополнения.

Вход на OPEN AIR совершенно бесплатный!

Трезвость мысли и адекватность восприятия приветствуются ))

Организаторы:

- Инициативная группа "Рок-поток"

- Культурный центр Kherson Art Hub

- Молодежный совет при херсонском городском голове

- Slon Sound Systems

Локация: парк Херсонская крепость (бывший парк им.Ленинского комсомола), чаша бывшего "Лебединого озера"