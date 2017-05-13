У Херсоні відкривається виставка робіт видатного художника Чюрльоніса

17 травня у Херсоні відкривається виставка робіт видатного литовського художника Чюрльоніса "Той, хто приносить вість".

Художня експозиція робіт М. К. Чюрльоніса складається з трьох частин.

Одну частину виставки складають фотографії художника, зняті під час його перебування на Кавказі й під час відпочинку в Анапі. На цих фото художник звертається до тих самих сюжетів, що так любить використовувати і в своїх художніх роботах. Його цікавить скелястий пейзаж, контрастне зіставлення моря зі скелями, морські простори й кораблі, на побутових фото особливо чітко проглядається вишукане відчуття кадру і форми, інтерес автора до психологічних сюжетів.

Художню творчість Чюрльоніса на виставці також представляють його унікальні музикальні картини. З 1907 року художник почав давати своїм картинам музикальні назви. На виставці експонуються дві з шести живописних сонат художника: «Соната Моря» і « Соната Зірок», а також його пасторальна «Фуга», створена за принципами музичного поліфонічного мислення. Чюрльоніс-символіст на виставці представлений трьома роботами, що демонструють три дуже різні підходи художника до теми невидимої сили, яка править його Всесвітом, що завжди приваблювало митця. Це картина «Істина», створена у Варшаві в 1905 році, «Рекс», якого Чюрльоніс написав у Петербурзі на початку 1909 року і «Казка королів», що датується літом 1909 року.

Цикл із 13 картин «Сотворення світу» на виставці представляє Чюрльоніса як одного з найсміливіших новаторів у мистецтві початку ХХ століття.

«Сотворення світу», цикл, у якому Чюрльоніс наближається до цілком абстрактних форм зображення, представляє нам своєрідний космологічний погляд художника на формування світу й утворення Всесвіту. Чюрльоніс писав: «Я починаю цикл картин `Сотворення світу`, але не нашого світу за Біблією, а якогось фантастичного, свого, і збираюся їх написати більше 100». Написав він їх лише 13, зате яких! На них зображені якісь небесні сфери, блакить величезної Земної кулі, зірки, фантастична архітектура, морське дно з водоростями й невідомими організмами. Усе це написане в красивій синьо-зелено-сріблястій або помаранчево-золотій гаммі.

У Херсоні представлено лише невелику частину художнього доробку, залишеного нам литовським генієм. Усі оригінали картин і творчий спадок нині зберігаються в Каунасі, у Національному Художньому музеї ім. М. К. Чюрльоніса.

Чюрльоніс - унікальне явище в світовому мистецтві, його творчість донині викликає захоплення й суперечки. Різноплановістю своїх творчих шукань М.К. Чюрльоніс може зрівнятися з великими майстрами епохи Відродження.

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