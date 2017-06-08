Переможці літературно-краєзнавчого конкурсу «Легенди Херсонщини» отримали призи

Конкурс «Легенди Херсонщини» було започатковано у 2016 році благодійним фондом «Майбутнє Херсонщини». Цього разу головним партнером стала Херсонська обласна бібліотека для дітей. Конкурс підтримали Управління культури ХОДА , в особі начальника Світлани Думинської та Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, в особі начальника Євгена Криницького, завдяки чому про конкурс дізналися і взяли участь багато дітей із віддалених районів та сіл Херсонщини.

Географія конкурсу виявилась досить широкою, адже взяли участь 114 учасників з 12 районів та 2 міст Херсонщини. Конкурс «Легенди Херсонщини» у такому форматі, як цьогоріч, проводився вперше. Його творчому етапу - створенню власних літературних робіт: легенд, казок, билин, авторських переказів історичних оповідок і т.п., передував дослідницький. Адже кожному учаснику – і дітям, і дорослим, слід було вивчити літературні та фольклорні джерела про утворення населених пунктів, заселення рідного краю, його легендарних особистостей, історії походження назв міст і сіл, географічних об’єктів тощо. Збір даних та обробка інформації, отриманої у ході пошукової роботи, зокрема спілкування зі старожилами, краєзнавцями, істориками, письменниками, журналістами, бібліотечними та музейними працівниками, допомогли учасникам акції-конкурсу створити власні оригінальні авторські легенди.

А тепер про найочікуваніше нагородження сезону! Отже, Гран-Прі конкурсу отримав Федір Торбенко (псевдонім), який отримав першу премію і у минулому році, але від призів відмовився, про що повідомив листом.

Грошові Премії та Стипендії отримали:

1 місце (1000грн) - Ольга Чабанова, вчитель української мови і літератури з міста Гола Пристань, за чудовий цикл "Легенди Збур'ївського кута";

1 місце (3000грн) - Елеонора Шелегон, учениця ЗОШ № 50, місто Херсон за легенду "Звідки на даху янголи";

2 місце (600грн) - Андрій Селецький, селище Нововоронцовка, за легенду "Про Микитину Балку";

2 місце (1800грн) - Альвіна Челишева, член гуртка «Літературний калейдоскоп» Новоолександрівської загальноосвітньої школи Каланчацької районної ради, за твір "Легенда про Вітер, Ковилу та Перекотиполе";

3 місце - Чернієнко Наталя, м. Херсон, за легенду "Загублені світи Гілеї";

3 місце(400грн) - Аліна Чоповська, с. Нижні Торгаї Нижньосірогозького району, за легенду "Кам’яний Хрест - пам’ятка чумаків";

3 місце (1200грн) - Лада Шкворець, м. Херсон, за легенду "Медуза".

Приємно, що до нашого патріотично направленого проекту долучився меценат, депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Він щиро пройнявся глибокою ідеєю та багатошаровістю проекту, тому і оголосив для дітей-переможців грошові стипендії, що зобов'язується виплатити на розрахункові картки дітей протягом 6 місяців. Виказуємо вдячність Юрію Геннадійовичу від команди нашого Фонду та впевнені, що наша співпраця буде плідною та довгостроковою.

Команда Фонду виказує вдячність за підтримку проекту нашому постійному меценату Руслану Лазарчуку, що щиро переймається інтелектуальним розвитком майбутнього покоління, саме тому разом ми продовжуємо втілювати благодійні заходи у життя.

Завдяки нашим партнерам ми змогли нагородити цінними подарунками майже всіх учасників конкурсу. Тож, виказуємо подяку:

Первая Детская Академия Херсон, в особі головної натхненниці та чарівної мами Ирини Нємової.

ПриватБанк та регіональним представникам Оксані Мелещенко та Інні Антипіній.

Центру туризму "ХерсОН" - Экскурсии, сувениры для туристов и херсонцев та її керівнику Марії Мороз.

Асоціації туризму ХерсОн та Олексію та Павлу Білецьким

Политическая Херсонщина, в особі Дементія Бєлого.

Херсонские Вести, в особі Юлиї Соломахіної.

Піар-агенції "ОфОнОф" http://offonoff.com.ua/ в особі директора Дмитра Козонака.

ТРК "Скіфія" в особі Анатолія Марущака та Лізи Жарких.

PhotoStudio13 в особі геніального фотографа Дениса Попова та його натхненниці Бєлоглазовій Ользі. Типография, полиграфия PixArt, в особі директора Александр Фурман.

Про нашу срівпрацю детальніше розповімо в наступних публікаціях, адже кожен з партнерів заслуговує на особливу увагу.

У своїх проектах ми намагаємося об'єднувати зусилля багатьох ланок суспільства та знайти спільну мову для реалізації спільних проектів. Цього разу нас підтримало багато партнерів, і наша команда вдячна всім та бажає подальших ідейних співпадінь та наснаги!

Святкову церемонію нагородження учасників конкурсу підготували працівники Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, за участю обласної філармонії, заслуженої артистки Тетяни Григор'євої та дитячих творчих колективів міста, за що ми всім дуже вдячні. Вдячні дитячій бібліотеці за співпрацю в особі директора Анни Бардашевської.

Окрема вдячність за підтримку та невидиму роботу Поліні Єрохиній та Катерині Вороній.

Справжні гегенди народжуються сьогодні!

Джерело: сторніка БФ "Майбутнє Херсонщини" у Фейсбуці.