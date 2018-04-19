Нас всіх чекають на Кам'янській січі на відкриття туристичного сезону
У серці козацької слави - Кам’янській Січі 30го квітня та 1го травня Херсонщина відкриває туристичний сезон!
Тут, на високому березі Дніпра гостей заходу чекатимуть незабутні враження від всеукраїнського чемпіонату з кроссфіту, авіашоу, катання на повітряних кулях! Атмосферу свята доповнить фестиваль вуличної їжі з колоритними південними стравами та фестиваль крафтового пінного «Кварта»!
Все це та багато іншого на Відкритті туристичного сезону на Кам’янській Січі (Село Республіканець, Бериславського району, Херсонської області)
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