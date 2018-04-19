» » Нас всіх чекають на Кам'янській січі на відкриття туристичного сезону

Нас всіх чекають на Кам'янській січі на відкриття туристичного сезону

Козацка січ 
У серці козацької слави - Кам’янській Січі 30го квітня та 1го травня Херсонщина відкриває туристичний сезон!

Тут, на високому березі Дніпра гостей заходу чекатимуть незабутні враження від всеукраїнського чемпіонату з кроссфіту, авіашоу, катання на повітряних кулях! Атмосферу свята доповнить фестиваль вуличної їжі з колоритними південними стравами та фестиваль крафтового пінного «Кварта»!

Все це та багато іншого на Відкритті туристичного сезону на Кам’янській Січі (Село Республіканець, Бериславського району, Херсонської області)

#фестиваль #кварта #КамянськаСіч #Херсон #Олешки #Берислав #херсонщина #Каховка #НоваКаховка #січ #козацтво #Украина #туризмскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Козацтво туризм

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica