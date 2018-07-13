Юрий Житняк: Легенды Одессы пишутся на красной дорожке

Очередное мое погружение в главное культурное событие Юга Украины лета 2018 и первые неожиданности, которые преподнесла погода.

Наверное, фестиваль впервые открывался в «пятницу 13-го», и поэтому не обошлось без неприятностей.

Но небольшой дождь не нарушил пафосности яркого фестивального действа – проход по красной дорожке.

Повторяющееся мероприятие каждый год имеет свои оттенки и наблюдательному глазу сразу видны различия. Если в прошлом году – дамы отдавали предпочтение платьям – «а-ля русалка в золотистой чешуе», то в этом году на красной дорожке соревновались лучшие одесские портные. Смею думать, что отечественные дизайнеры могут одеть даму. А мужчины были одеты «стандартненько», потому что организаторы настаивали на дресскоде «black tie». («Black tie» обязывает мужчину одеть смокинг и брюки с атласными лампасами, непременно белая рубашка, у которой обязательно загнуты уголки. И все это регламентированное великолепие должна венчать бабочка с прямыми углами. Кстати, бабочку нужно вязать вручную. Китайские бабочки на застежках «не катят». И обязательно - туфли из черной матовой кожи. «Беглого президента», большого любителя лакированных крокодиловых штиблет, на красную дорожку в этом году не пустили бы. И если в прошлом году мэр Одессы Геннадий Труханов позволил себе штиблеты на подобие мокасин, то в этом году он был практически безупречен в своем торжественном стиле).

Некоторые пары на дорожке – постоянны, кто-то приходит каждый раз с новым кавалером или спутницей, а кто-то уже не дефилировал в гордом одиночестве, а нашел себе пару.

Каждый раз чопорное действо что-то добавляет в одесские легенды, которые не ускользает от вездесущих видео и фотокамер.

Так и я, со своей коллежанкой Юлией Манукян, каждый год своими перфомансами стараемся оставить свои отражения в объективах фотокамер.

Предлагаю погрузиться в изумительную фестивальную атмосферу, а кто ни разу не был, запланировать в следующем году поездку на кинофестиваль в Одессу.

Наслаждайтесь фестивальными фотографиями почти без пафоса. P.S. Особая благодарность и признательность Славе Гусакову, выручившего в последнюю минуту с фотоаппаратом.

Юрий Житняк (обозреватель)