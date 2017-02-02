2/3 ЗАЯВ ДЕПУТАТІВ «ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ» БУЛИ НЕПРАВДОЮ ЧИ МАНІПУЛЯЦІЄЮ

КВУ провів фактчекін заяв політиків в грудні 2016 року. Дві третини заяв депутатів «Опозиційного блоку» виявилися маніпуляцією чи неправдою.

Із 20 перевірених заяв 10 були неправдою. Ще 5 заяв були маніпулятивними.

Усі заяви було взято із відкритих джерел: виступів політиків під час пленарних засідань Ради, на телебаченні, їх повідомлення на офіційних сайтах партій тощо.

1. Розмір соціальних підвищень не відповідає темпу інфляції (Юрій Бойко)

Неправда. Згідно із Держбюджетом на 2017 рік прожитковий мінімум зросте на 10%, інфляція – на 8,1%.

2. На 50% збільшуються виплати на Адміністрацію Президента, Верховну Раду, поліцію, прокуратуру (Юрій Бойко)

Неправда. Видатки на Верховну Раду зросли на 17%, Адміністрацію Президента – 39%, Національну поліцію – 6%, Генеральну прокуратуру – 34%.

3. На наших очах проходе будівництво поліцейської держави (Юрій Бойко)

Маніпуляція. Збільшення у 2017 році видатків на органи «силового блоку» пов’язано із запланованим підвищенням зарплат для їх працівників, а також виділенням коштів на діяльність нових органів таких як Спеціальна антикорупційна прокуратура.

4. Парламент безпідставно затягує розгляд бюджету (Юрій Бойко)

Маніпуляція. Верховна Рада справді затягнула із прийняттям Держбюджету в другому читанні (замість часу до 20 листопада розглянули 21 грудня). Але це було викликано тим, що перед голосуванням за бюджет парламент мав прийняти низку законів, які прямо впливали на його показники. Ці закони були прийняті ввечері 21 грудня і відразу після цього вночі було затверджено Держбюджет.

5. Якщо в парламенті є коаліція, чому влада веде торги з іншими фракціями і групами щодо Держбюджету? (Борис Колесников)

Маніпуляція. «За» прийняттям Державного бюджету на 2017 рік в цілому проголосували 274 депутати. Це рекордна кількість голосів «за» в останні роки. Для порівняння: бюджет 2016 підтримали 263 нардепи, 2015 – 233, 2014 – 249, 2013 – 242. Бюджет-2017, в тому числі, підтримали 37 депутатів із груп «Відродження» та «Воля Народу». Проте, навіть без їхніх голосів закон би набрав потрібні 226 голосів.

6. Влада не надає консультацій на місцях щодо проведення децентралізації (Борис Колесников)

Неправда. У кожній із 24 областей України створено офіси реформ, які займаються методологічною підтримкою реформи децентралізації, надаючи відповідні консультації всім зацікавленим сторонам.

7. Власні доходи місцевих бюджетів складають всього 20% від загальних доходів, все інше - дотації та субвенції з державного бюджету (Віктор Скаршевський)

Неправда. За даними Рахункової палати власні доходи місцевих бюджетів у Держбюджеті на 2017 рік складуть 43,7% (попередній аналіз).

8. Питання житла для переселенців залишається без уваги держави (Наталія Королевська)

Неправда. У бюджеті на 2017 рік 3,2 млрд грн. передбачено на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

9. У влади бажання знищити сільське господарство, щоб потім продати землю за безцінь (Олександр Вілкул)

Маніпуляція. Лише 24 депутати «Опозиційного блоку» із 43 підтримали закон щодо продовження мораторію на продаж землі.

10. Вартість приготування страв для Новорічного столу, зокрема салату «Олів’є», суттєво зросла (Михайло Папієв)

Неправда. Вартість новорічного салату «Олів’є» у 2016 була на 4% нижчою, ніж минулоріч. Це пов’язано із зниженням ціни на овочі. За даними Державної служби статистики України за рік ціни на овочі знизилися на 28,6%, яйця – 9,6%.

11. Рівень підтримки і довіри до Верховної Ради сьогодні складає усього 1 % (Юрій Павленко)

Правда. За даними дослідження центру SOCIS Верховній Раді довіряють лише 0,7% респондентів. Опитування було проведене 8-12 квітня 2016 року. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6%.

12. Мало того, що віртуальні доходи від спецконфіскації збільшені, так уряд пропонує прив'язати їх до витрат: дорожній фонд, дотації фермерам, фонд регіонального розвитку, оборона (Віктор Скаршевський)

Правда. У держбюджеті на 2017 рік заплановані доходи від спецконфіскації справді збільшилися і їх планується витратити, в тому числі, на зазначені сфери. Так, на Державний фонд регіонального розвитку в бюджеті виділено 3,5 млрд. грн., із яких 2,5 млрд. - це кошти спеціального фонду, який має бути наповнено, в тому числі, за рахунок коштів від спецконфіскації.

13. Європейський суд аудиторів у відкриту називає нинішню українську владу найбільш корумпованою в Європі. І це закриває Україну для інвестицій (заява «Опозиційного блоку»)

Напівправда. Європейський суд аудиторів справді зазначив, що «Україна сприймається як найбільш корумпована країна в Європі». Проте, це не позначилося на рівні інвестицій в Україну. У січні-березні поточного року Україна отримала $1,4 млрд іноземних капітальних інвестицій. Цей показник на 17,7% більше від аналогічного індекса минулого року.

14. Закон про спецконфіскацію порушує фундаментальні права громадян, тому ми за нього не голосували (Володимир Гусак)

Правда. Відповідно до висновків Головного науково-експертного управління Верховної Ради законопроект №5142, про який йде мова, зазіхає на положення Конституції щодо того, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Фактично презумпцію невинуватості пропонується замінити на презумпцію вини. За його прийняття в першому читанні 8 грудня не проголосував жоден депутат «Опозиційного блоку».

15. Згідно з міжнародними рейтингами, рівень корупції в Україні не зменшується (Віктор Скаршевський)

Правда. За останні кілька років рівень корупції в Україні суттєво не знизився.

У світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це лише на 2 бали більше за показник минулого року.

16. Законопроекти «Опозиційного блоку» пропонують реальні механізми відродження економіки (заява «Опозиційного блоку»)

Неправда. Відповідно до дослідження КВУ фракція «Опозиційного блоку» - лідер фінансового популізму в Верховній Раді.

17. «Опозиційний блок» – «за» підтримку національного виробника через створення експортного агентства (заява «Опозиційного блоку»)

Неправда. 20.12.16 ВРУ прийняла Закон №1792, яким було створено експортно-кредитне агентство, що передбачає підтримку національних виробників. «За» проголосували лише 18 депутатів «Опозиційного блоку» із 43.

18. Політики викликають ненависть українців своїми деклараціями (заява «Опозиційного блоку»)

Маніпуляція. Згідно оприлюднених електронних декларацій народні депутати фракції «Опозиційного блоку» - одні з найбагатших в парламенті.

19. 6 грудня Верховна Рада проголосувала за основу законопроект №5131, який передбачає повну ліквідацію освітніх і медичних дотацій з Держбюджету для підтримки місцевих громад (заява «Опозиційного блоку»)

Неправда. Законопроект №5131 не передбачає повної ліквідації освітніх і медичних дотацій для місцевих громад. Місцеві бюджети як і раніше отримуватимуть такі види доходів (у 2017 році розмір освітньої субвенції складає 52 млрд. грн., медичної – 55 млрд. грн.)

20. У 2016 році Рада не ухвалила жодного закону щодо забезпечення соціального захисту громадян, зокрема збільшення розміру пенсій, зниження тарифів і забезпечення миру (заява «Опозиційного блоку»)

Неправда. За підрахунками Комітету виборців України кожен четвертий закон, прийнятий Верховною Радою VIII скликання, був соціальним.

Джерело: сайт ВГО КВУ