Виборці заплатили за піар «Самопомочі», «Народного фронту» та РПЛ понад 60 млн

«Самопоміч», «Народний Фронт» та Радикальна партія Олега Ляшка витратили понад 60 млн. грн. із Державного бюджету України на використання ЗМІ. Фактично кожну другу державну гривню ці політичні сили спрямували на рекламу. Про це під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі зазначив голова КВУ Олексій Кошель, представляючи звіт Комітету виборців «Аналіз фінансових звітів партій: на що пішли державні гроші», який було виконано в рамках проекту "Дослівно".

«Народний Фронт» спрямував на рекламу 33,2 млн., або 67% коштів: 25,5 млн. пішло на рекламу по телебаченню, 1,3 млн. – по радіо, 6,3 млн. – в друкованих ЗМІ. Загалом рекламу по ТБ оплатили на 9 телеканалах (1+1, 2+2, ТРК «Україна», ІСTV, Новий канал, СТБ, 5 канал, Ера, Еспресо). Оплата відбувалася наприкінці грудня 2016 року, тобто, в той час, коли масово транслювалися телеролики із зверненням Арсенія Яценюка.

«Самопоміч» витратила на рекламу 53% коштів, отриманих в рамках державного фінансування партій (22,7 із 42,6 млн.) Більшість коштів було вкладено в друк партійної газети – на це пішло 17,6 млн. При чому – один із випусків був виданий рекордним накладом у 6,5 млн. примірників. Щодо змісту газети, то, хоч вона і носить всеукраїнський характер, але часто акцентує увагу на регіональних проблемах. Зокрема, на питанні «сміттєвої блокади» Львова, якій фактично було присвячено кілька випусків газети. Ще 5 млн. «Самопоміч» витратила на рекламу в інших ЗМІ (із них 2,5 млн. – на рекламу по ТБ).

Масштабну рекламу кампанію провела і Радикальна партія Олега Ляшка, розмістивши на центральних телеканалах рекламні ролики своєї політичної сили. Ця реклама була розміщена за кошти Державного бюджету, що підтверджували лідери РПЛ. Конкретні суми, витрачені на рекламу, залишаються невідомими, оскільки партія не оприлюднила свій фінансовий звіт на офіційному веб-сайті, чим порушила вимоги закону.

На думку КВУ витрачання коштів платників податків на піар політичних сил суперечить ідеї державного фінансування і підриває довіру до нього. Державні кошти мають спрямовуватися на розвиток політичних партій, їх регіональних структур, партійних аналітичних центрів, навчання партійців. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, розроблений КВУ спільно із групою народних депутатів (№6026), який визначає напрямки, за якими партії можуть витрачати державні кошти.

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Джерело: сайт ВГО КВУ