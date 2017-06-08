В паспортном столе в Херсоне «сдают» ФСБ РФ крымчан, приехавших за биометрическим паспортом — блогер

По его словам, после подачи крымчанином заявления на получение биометрического загранпаспорта в ФСБ РФ передаются данные об этом человеке.

«Оперативность «впечатляет». Люди возвращаются, а их уже на работе ждет особист. Сигналы не одиночные и из разных мест. Нужно вычислить гадину. Активизировалась после безвиза — может, с весны только и работает», — написал он на своей странице в Facebook.