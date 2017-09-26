Резонансное задержание в Херсоне: за взятку задержан херсонский чиновник высокого ранга





26 сентября в Херсоне был задержан директор департамента бюджета и финансов Херсонского горисполкома Роман Пидперигора в момент передачи взятки начальнику управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Чиновника задержали во время передачи второй части взятки в размере 1 тыс долл США (первая часть составляла 2 тыс долл США). Общая сумма взятки должна была составить более 12 тыс долл США и предназначалась для беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств.

Прокуратура Херсонской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Было проведено шесть обысков в служебных помещениях Херсонского горисполкома и по месту жительства чиновника и его сообщников.

Как заявили в Прокуратуре, они будут настаивать в суде на взятие подозреваемого чиновника под стражу.

В тот же день подозреваемый был госпитализирован с острой болью в больницу, но после обследования выписан. В настоящее время, по сообщению полиции, он задержан в порядке ст. 208 Уголовно0процессуального кодекса Украины.

Роман Пидперигора подал жалобу в суд на незаконное задержание. Эту жалобу суд должен рассмотреть немедленно, но заседание не состоялось, так как был заявлен отвод следственному судье, по причине безальтернативного его определения, поэтому заседание перенесли на сегодня.

Интересно, что в этот же день сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым задержали на взятке, но уже не чиновника, а сразу двух сотрудников полиции, которые требовали десять тысяч гривен за "решение вопроса" о переквалификации действий подозреваемого на менее тяжкое преступление.

Задержание произошло на одной из улиц Херсона. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что несколько недель ранее управляющий делами Херсонского горисполкома сделала публичное заявление о том, что представители управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины требуют от нее взятку за прекращение уголовных дел. Кстати, в ее квартире также был проведен обыск.





На задержание чиновника уже отреагировали социальные сети. Пожалуй, самым неожиданным был комментарий журналистки-расследовательницы, члена Общественного совета при Херсонском городском голове Евгении Вирлич.





Процитируем ее комментарий:

" Я мабуть зараз буду непопулярна, але хочу спитати в усіх, хто радіє затриманню головного фінансиста Херсона: а чого ви так радієте? От реально: в чому радість? Так, я розумію: хабар, скоріш за все, таки мав бути, Роман Степанович - не святий, якщо доведуть провину - має бути покарання. Це все прописні істини, все правильно. Але чому ви радієте?





Тут плакати треба: як би там не було, Роман Степанович - дійсно якісний фахівець. Це людина, яка могла в прямому сенсі слова ТРИМАТИ бюджет міста, а на тлі тотального незнання бюджету і бардаку в депутатському корпусі він міг створити умови для ухвалення оптимального рішення. Більше того, щойно пан Роман опинявся у відпустці, бардак із міським бюджетом перетворювався на повний безлад через те, що просто не було кому раціонально управляти.





І що ми можемо отримати? А ту просту ситуацію, за якої може стати ІЩЕ гірше. Було погано - стало гірше. Роман Степанович, якщо щось і вкрав чи хабарничав, то точно робив це не один: він - частина схеми і системи. Якщо його зроблять цапом-відбивайлом, від цього місту стане лише гірше: його нещодавні "партнери" просто розслабляться і відчують власну безкарність. Якщо, звісно, справедливість візьме гору, це буде круто, але щось потуг до цього не видно.





І питання до всіх, хто підстрибує від радощів: а як ви бачите подальший розвиток подій у місті? Може когось бачите, хто міг би очолити фіндепартамент і не налажати при цьому в процесі формування бюджету-2018 та виконанні бюджету-2017? Бо мені навіть уявити страшно, ЩО можуть зараз наробити в Херсоні"