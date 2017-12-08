Олександр Мошнягул: Уникати конфлікту інтересів сьогодні не модно

У жовтні 2014 року Верховна Рада прийняла закон «Про запобігання корупції». В ньому, між іншим, було надано визначення потенційного та реального конфлікту інтересів (ст 1. п 1); прописано порядок їх запобігання та врегулювання (ст. 28), та встановлена відповідальність за порушення законодавства (172.7).

Але чи діють ці норми в реальному житті? Чи дотримуються їх депутати місцевих рад, яких закон називає особами, що входить до складу колегіального органу? Адже у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів вони не мають права брати участь у голосувнні. Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли депутат дізнався про наявність у нього конфлікту інтересів, він має повідомити Національне агентство або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, тобто раду, депутатом якої він є. І після цього він просто не має права приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, тобто голосувати по цьому питанню.

Наші експерти проаналізували, як діють в умовах конфлікту інтересів депутати Херсонської міської ради. Ми не з’ясовували, чи повідомляють вони в НАЗК, не досліджували наявність конфлікту в тому чи іншому питанні порядку денного сесій. Зробили все простіше, взяли протоколи сесій за рік (з жовтня 2016 до листопада 2017 рр.), виявили в них всі повідомлення депутатів про наявні конфлікти інтересів та подивились, як вів себе депутат під час голосування.

Як з’ясувалось, наші міські обранці доволі часто повідомляють про конфлікт інтересів під час пленарних засідань. За досліджений період ми виявили 63 такі заяви від 30 депутатів. Найбільше заяв озвучили Дмитро Ільченко (Батьківщина) та Андрій Дмітрієв (Самопоміч) по 8. Якщо говорити про фракції, то тут найбільш активною була Батьківщина (11) та Самопоміч (10, обидві фракції партії ми рахували разом). Але, як відомо, більшість не завжди означає якість. У майже половині випадків (30) депутати брали участь в голосуванні, чим грубо порушували закон. Найбільше таких голосувань зробили: представник БПП Леонід Ремига, аж 4 рази, Ігор Токарев та Олександр Васильєв (3). Всього ж проголосувало заявивши попередньо про конфлікт інтересів 20 обранців. Найбільше, по 5 разів, проголосували в режимі конфлікту інтересів депутати фракцій: БПП, Нашого Краю та РПЛ.

У 25 випадках депутати не брали участь у голосуванні, 8 разів не вдалось за з’ясувати, адже в протоколі було не зрозуміло, по якому питанню порядку денного було оголошено конфлікт інтересів. До речі, Андрій Дмітрієв, який 8 разів заявляв про конфлікт інтересів, жодного разу не був помічений після цього в голосуванні. Один раз про конфлікт інтересів у Єгора Устінова заявив народний депутат Олександр Співаковський. Законом передбачено, що це може зробити не тільки сам депутат, але й його колеги або учасники засідання колегіального органу.

Причому, як свідчать протоколи, було чимало випадків, коли депутати одночасно заявляли про конфлікт інтересів та про свій намір голосувати по цьому питанню. Так відбувалось під час обговорення змін до міського бюджету, іноді такі заяви робила ціла група депутатів. А Єгор Устінов (Опозиційний Блок) заявляв про конфлікт інтересів по цілій низці питань, але від голосування не утримувався.

Схоже, наші обранці не переймаються цією проблемою і ставляться до своїх порушень спокійно, як до буденної справи. Частина депутатів, схоже, не володіє нормами законодавства, і не розуміє, як поводити себе в ситуації конфлікту інтересів. Про це свідчать неологізми, які вигадують при оголошенні конфлікту інтересів. Заявляють, наприклад, про «неособистий» або «можливий» конфлікт інтересів, хоча закон визначає тільки потенційний та реальний.

На нашу думку, недостатньо працює в напрямку роз’яснення та запобігання порушень профільна депутатська комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку. Ми продивились протоколи її засідань, і не знайшли там жодного розгляду питань щодо конфлікту інтересів у депутатів. Але хто ж як не депутати профільної комісії повинні відслідковувати ці питання та просвіщати своїх колег? Але члени профільної комісії й самі припускаються порушень, тричі проголосували в ситуації конфлікту інтересів.

Можливо, депутати вважають норми законодавства про конфлікт інтересів формальністю, через яку не треба перейматись, за яку відсутня відповідальність? Таким чином, замість висновку повідомляємо, що Глава закону з нещасливим номером 13 А передбачає серйозну адміністративну відповідальність за подібні порушення. Так, згідно статті 172.7 прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А в перспективі можливість бути позбавленим депутатського мандату.

Сподіваємось, що наша публікація спонукає замислитись над проблемою хоча б частину депутатів.