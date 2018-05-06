За ношение георгиевской ленточки и чужих наград - административная ответственность. Об этом напоминают областные власти

Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне облгосадминистрация распространила сообщение, в котором напомнила, что использование георгиевской ленты запрещено законом, а за нарушение закона предусмотрены штрафы.

За публичное использование, демонстрация или ношение "георгиевской ленты" - штраф от 850 грн до 2550 грн

В случае повторного нарушения штраф от 2550 грн до 5,1 тыс. грн или административный арест на срок до 15 суток.

Ленты на боевых наградах времен Второй мировой не является запрещенной символикой. Участники Второй мировой могут выходить на мероприятия и свободно надевать награды - говорится в сообщении.

Но, если же вы надеваете награду деда-прадеда, вы присваиваете чужую награду, это можно расценивать как админправонарушение - сообщает Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления региональной политики Херсонской облгосадминистрации.