Дмитрий Ильченко заявил о готовности покинуть фракцию "Батькивщины"

Вчера депутат Херсонского городского совета от ВО "Батькивщина", первый номер в городском списке этой партии Дмитрий Ильченко заявил, что готов выйти из фракции. Причина - голосование его однопартийцев "за" продажу на льготных условиях коммунального помещения регионалу Александру Власову.





Об этом сам Дмитрий написал на своей странице в Facebook:

"Сегодня на сессии Херсонского городского совета произошло дно. Невероятное дно. Городской совет 28 голосами при 28 необходимых проголосовал за то, что бы продать за бесценок, без аукциона, объект на улице Театральной (Горького), 13 Александру Власову.

Напомню, что Александр Власов - это человек, которого сейчас судят за 3 преступления: откушенное ухо, подделку документов и групповой разбой. Александр Власов - это тот, кто установил ларьки на зеленой зоне возле больницы Лучанского. Именно он был заснят на видео, где признается, как в 2014 году занимался контрабандой оружия.

Его жена обвиняется в 2 эпизодах нападениях на журналистов, участии в групповом разбое. По ней есть серьёзные вопросы касательно двойного гражданства и многих других темных дел.

И сегодня городской совет проголосовал за то, что бы коммунальное имущество стало его собственностью без конкурса или аукциона.

Но самое обидное в этом то, что "ЗА" проголосовали 4 моих коллеги из фракции "Батькивщина". Причем не один раз, а 3 раза подряд.

Насколько я уже понял, решение было принято не фракцией. До следующей сессии я сделаю все от меня зависящее, что бы выяснить, кто конкретно принял решение о том, что бы "Батькивщина" замаралась в этом гавне. Из-за кого конкретно мне впервые в жизни стыдно за то, что я член команды "Батькивщины".

Если этого не выйдет или окажется, что это действительно позиция фракции - что каннибал-регионал заслуживает почти бесплатных помещений, то мне придется выйти из фракции. Не потому, что я этого хочу. А потому, что есть понятие порядочности".

Из фракции ВО "Батькивщина" Нелля Голубенко, Олег Черненко, Екатерина Пушкарева и Станислав Трошин, то есть вся фракция, кроме самого Дмитрия.

Станислав Трошин так прокомментировал мотивы своего голосования: "Выяснять тут нечего. Мне ни о каком партийном решении "сверху" не известно. Как и теории заговора тут нет. Никаких команд никто не давал. Поддержали весь список, после того как не смогли снять вопрос Власова. Если бы пятая часть тех людей, которые теперь говорят о том "что тут не ясно", подошли бы к нам до сессии, результат был бы другим. И если вдруг кому показалось, то я не оправдываюсь"

Неля Голубенко коротко откомментировала высказывания своего коллеги так: "Фу"

За данный пункт решения проголосовало 35 депутатов. Отметим, что в данный пункт "пакетом" входил перечень коммунальных объектов, которые по мнению депутатов можно было приватизировать.Из фракции БП "Солидарность" проголосовло два депутата (Галина Луговая и Леонид Ремыга), из "Нашего края" пять депутатов (Дмитрий Больбот, Игорь Грек, Ольга Маренчук, Роман Пидперигора, Игорь Семенчев), пять нефракционных (Владимир Миколаенко, три бывших представителей ВО "Самопомощь" (Руслан Рубан, Игорь Токарев и Михаил Чемерис) и Ирина Ценкер), три депутаты из "Оппозиционного блока" (Алексей Заболотный, Антон Хмаро и Юрий Мариев). Отметим, что в тот момент в сессионном зале находились шесть депутатов от "Оппозиционного блока" и три из них не голосовали. Это Алла Беличенко, Егор Устинов и Сергей Собчук.Поддержали так же один депутат от Радикальной партии Олега Ляшка (Сергей Белоковыленко), а также фракция ВО "Свободы" в полном составе, фракция Укропа в полном составе (напомним, что Виталий Богданов сейчас нефракционный).